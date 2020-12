Goretzka confirme avoir eu une offre de Liverpool avant de rejoindre le Bayern

Leon Goretzka a confirmé avoir reçu une offre de Liverpool il y a deux ans, mais il se dit "sûr à 100 %" que le Bayern Munich était le bon club pour lui. Goretzka a commencé sa carrière professionnelle à Bochum en 2012, où il a passé un an avant d'être recruté par Schalke 04.

Les Royal Blues ont pu faire venir le milieu de terrain pour seulement 3 millions d'euros, ce qui s'est finalement avéré être un prix plus qu'intéressant pour un joueur qui est rapidement devenu un élément incontournable de leur onze de départ.

L'international allemand a passé cinq saisons avec Schalke, inscrivant 19 buts en 147 apparitions, mais n'a finalement pas pu aider le club à remporter un trophée. Goretzka a annoncé sa décision de quitter la Veltins-Arena en janvier 2018, et il a rejoint le Bayern pour un transfert gratuit six mois plus tard.

Depuis, le jeune homme de 25 ans a atteint de nouveaux sommets à l'Allianz Arena, aidant les champions d'Allemagne à remporter huit trophées au total, dont deux titres de Bundesliga et la Ligue des champions.

L'ancienne star de Schalke a joué un rôle essentiel dans le triplé du Bayern la saison dernière, et il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de son profil du football européen.

Mais Goretzka aurait pu choisir une autre voie en quittant Gelsenkirchen, car il a révélé que Jürgen Klopp avait tenté de l'attirer à Anfield avant qu'il ne s'installe en Bavière.

Interrogé sur l'intérêt que lui portait Liverpool, la star du Bayern a déclaré à 'The Athletic' : "C'était une option, bien sûr. C'est un grand club, et son développement depuis l'arrivée de Klopp a été incroyable. Nous sommes tous un peu fiers qu'il ait remporté le titre.

"Mais j'ai mis beaucoup de temps à prendre ma décision, et j'étais sûr à 100% que le Bayern était la bonne option pour moi."

Goretzka en a surpris plus d'un lorsqu'il est revenu de l'isolement en mai avec quelques kilos de muscles supplémentaires, qu'il a mis à profit pour que le Bayern remporte une huitième couronne de Bundesliga consécutive, une sixième coupe d'Europe et une 20e Coupe d'Allemagne.

Le milieu de terrain affirme que cette période d'isolement forcé lui a donné la chance de travailler sur lui-même, tant physiquement que mentalement : "Personne ne savait ce qui se passait et nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir.

"Je me suis demandé : que puis-je faire pour me développer davantage en tant qu'être humain ? C'était l'occasion de faire le point, d'écouter la voix en vous et de redéfinir vos objectifs. Le muscle supplémentaire n'est que la partie la plus visible de cela.

"Ne pas jouer m'a donné la chance de faire un travail sur le corps que vous ne pouvez pas faire dans des circonstances normales, car il vous faudrait deux ou trois jours pour récupérer."