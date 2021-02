Gosens, le Mendy de l'Atalanta avec plus de buts et de vision. AFP

Duván Zapata, Luis Muriel... et Robin Gosens. Le latéral allemand, avec 7 buts et 5 passes décisives jusqu'à présent, est l'une des plus grandes menaces de l'Atalanta, qui affronte le Real Madrid en Ligue des champions mercredi.