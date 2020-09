Götze s'exprime pour la première fois sur son avenir

Libre de s'engager avec l'équipe de son choix Mario Götze été associé à de nombreux clubs, l'international allemand est toujours à la recherche du bon projet. Intérrogé par 'Bild', il s'explique sur ses motivations :

"Je voudrais me donner consciemment le temps dont j'ai besoin pour prendre la bonne décision. Il y a de nombreux aspects qui jouent un rôle important pour moi. J'ai besoin de sentir que je m'intègre avec le club, l'entraîneur et leur philosophie. (...) L'aspect financier ne joue qu'un rôle secondaire pour moi. Les facteurs décisifs et vraiment importants sont sportifs : je veux me battre, faire mes preuves au plus haut niveau et montrer que je peux aider n'importe quelle équipe. Mon désir de football est très grand"

Plusieurs fois annoncé à l'AC Milan, l'Inter Miami ou plus récemment, l'OGC Nice, le champions du monde 2014 se donne le temps de réflexion et souhaite surtout intégrer un grand européen : "La plupart des rumeurs n'étaient pas vraies. Je ne veux pas non plus commenter les discussions confidentielles. Mais ce que je peux dire c'est j'ai échangé des idées avec certains entraîneurs et clubs ces dernières semaines. Je trouve aussi les USA et la MLS passionnants, mais ce n'est pas pour moi pour le moment. Je me concentre sur l'Europe. J'ai des objectifs ambitieux et je veux vraiment gagner la Ligue des Champions"