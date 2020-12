Götze va investir dans une entreprise de cannabis

Mario Götze a décidé de développer son activité. Le joueur, en fin de carrière, a investi dans Sanity Group, une entreprise née en 2018 et qui commercialise du cannabis médical.

Selon le 'Handelsblatt', la société compte déjà de nombreux investisseurs tels que l'ancien chanteur des Black Eyed Peas Will.i.am, Götze lui-même et l'ancien footballeur Dennis Aogo.

Sanity Group est né en 2018, informe la source citée, et compte devenir la première entreprise européenne dans le domaine du cannabis. Elle commercialise déjà du cannabis médicinal et des produits cosmétiques et de bien-être à base de cannabinoïdes.

Certains athlètes aux États-Unis utilisent déjà des produits de la marque pour favoriser la régénération musculaire, une vision que Götze partage et qui l'a poussé à investir.

L'entreprise a déjà effectué deux séries d'investissements. Dans la première, elle a levé 20 millions d'euros, tandis que dans la seconde, elle en est déjà à 25, pour l'exporter à d'autres pays.