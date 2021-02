Mendy revient Ã  son meilleur niveau sous les ordres de Tuchel

Chelsea a pris de l'épaisseur depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. L'équipe de Londres est devenue plus confiante en défense, ce qui a permis aux 'Blues' d'obtenir de meilleurs résultats.

Après avoir battu l'Atlético de Madrid en Ligue des champions, Édouard Mendy, titulaire sous les ordres de l'Allemand, a expliqué la différence entre Thomas Tuchel et Frank Lampard.

"L'entraîneur donne confiance à tous les joueurs. Nous savons ce qu'il veut, donc quand nous sommes sur le terrain, nous devons montrer pourquoi il nous a choisis", a-t-il déclaré dans une interview accordée aux médias de Chelsea.

Mendy explique que Tuchel "est très expressif et fait savoir quand il aime quelque chose". "Quand tu fais de bonnes choses sur le terrain, à l'entraînement ou en match, il te pousse. Il reste positif mais montre aussi sa détermination, ce qui est bon pour moi et pour l'équipe", a-t-il insisté.

"L'entraîneur a dit qu'il avait besoin de trois gardiens de but forts. Nous devons être prêts et le démontrer pour être alignés dans le onze de départ", a-t-il expliqué à propos de la compétition avec Kepa et Willy.