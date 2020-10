Gracia laisse de côté l'objectif européen pour prendre chaque match l'un après l'autre

En conférence de presse, Javi Gracia, entraineur de Valence, a assuré que Villareal était maintenant un sérieux concurrent pour les places qualificatives à la Ligue des Champions. Pour autant, ils espèrent décrocher un bon résultat.

"A Villareal, on voit qu'ils visent la Ligue des Champions avec leur recrutement, et ils ont raison."

"Mais notre équipe est très motivée, enthousiaste et encore plus depuis le retour des internationaux. Nous avons beaucoup d'options pour faire les choses bien et obtenir un bon résultat."

L'entraineur a aussi souligné la rivalité entre les deux équipes, avec des anciens joueurs retrouvant leur ancien club de chaque côté. Il est sur que ce match donnera une bonne image et que les supporters pourront passer au-delà de quelques préoccupations extrasportives.

"Ce que veulent les fans c'est voir une équipe compétitive capable d'obtenir de bons résultats, mais aussi de la constance entre les semaines..