Grbic positif à la Covid-19

Le coronavirus est encore très présent en Espagne. Les clubs, grâce aux tests exhaustifs auxquels leurs joueurs sont soumis, ont tout sous contrôle.

L'Atlético a confirmé vendredi qu'Ivo Grbic a été testé positif. La nouvelle arrive deux jours seulement après que le gardien a fait ses débuts officiels avec les Colchoneros en coupe du roi.

"Notre joueur Ivo Grbic a été testé positif à la COVID-19. Le gardien ne présente aucun symptôme et est isolé chez lui, respectant ainsi la quarantaine imposée", a écrit le club dans un bref communiqué.

Grbic a disputé la rencontre Cardassar-Atlético de Madrid. Le match s'est terminé par une victoire 3-0 des Colchoneros et la satisfaction du gardien de but qui n'a pas concédé un seul but.

Le test positif oblige l'Atlético à modifier ses plans pour les séances d'entraînement de ce vendredi. Jusqu'à ce que de nouveaux tests soient effectués, le protocole oblige les joueurs à s'entraîner individuellement.