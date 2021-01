Grenier fustige l'arbitre après la défaite contre Lille

Lille a fait le travail et s'est imposé sur la pelouse du Stade Rennais afin de pouvoir revenir à hauteur du Paris Saint-Germain au classement de la Ligue 1 (0-1).

Cependant, ce n'est pas contre les Lillois que Clément Grenier s'est mis en colère après la rencontre, mais contre le comportement de l'arbitre du match, Eric Wattellier.

"On n'a pas raté la marche, on prend un but sur coup de pied arrêté. Toute la deuxième mi-temps, on les a dominés. Ils ne font pas grand-chose, nous non plus, mais c'est dommage, c'était un gros match", a commencé l'ancien joueur de Lyon.

"L'agacement n'est pas sur notre jeu, il est par rapport à l'arbitre. Il parle mal, il dit des choses agressives durant la rencontre, même si nous on est dans notre match. Il me dit pendant tout le match qu'il arbitrera contre nous. C'est un peu décevant mais il ne faut pas s'arrêter là-dessus", a lâché Clément Grenier au micro de 'Canal+'.