"Griezmann a des chances de jouer face au Real"

Ce samedi, le FC Barcelone, battu à Getafe lors de la dernière journée de Liga, reçoit au Camp Nou son plus grand rival, le Real Madrid, également défait lors de la dernière journée contre le promu Cadiz. Depuis avril 2003, jamais les deux cadors espagnols ne s'étaient présentés lors d'un Clasico sur une défaite.

Malgré la mauvaise passe du club madrilène, Ronald Koeman se montre tout de même prudent avant le choc. "Nous nous attendons à un Real plus compact. La présence de Ramos sera importante, c'est l'un des meilleurs joueurs et il a énormément de personnalité. Il peut influencer le visage du Real demain. (...) Je crois que le Barça a toujours montré beaucoup d'ambition, de faim. Nous avons perdu le dernier match de Liga et nous voulons réagir, faire un pas en avant. Surtout pour démontrer que nous sommes sur le bon chemin. Le match se jouera sur des détails", souligne-t-il.

Avant de poursuivre : "Les joueurs du Barça et du Real ont tellement d'expérience... Je ne m'attends pas à un Real Madrid vulnérable, bien au contraire. Je suis sûr qu'ils sont très motivés. Nous devons bien nous préparer de notre côté. L'adversaire a ses qualités quand il a la possession. Il a parfois joué en 4-4-2 contre nous. Assurément, ils ne vont pas nous laisser les espaces qu'ils ont laissés lors des derniers matchs."

"Je crois que l'atmosphère n'a pas beaucoup changé autour de ce match. Le seul changement, c'est l'absence de public. C'est ce qui peut arriver de pire pour un Clasico. Mais je ne vois pas d'autres différences avec les Clasicos de mon époque de joueur. Si tu ne gagnes pas, il y a des critiques", a assuré l'entraîneur néerlandais concernant ce Clasico qui se jouera à huis clos en raison de la pandémie.

Interrogé sur les dernières déclarations de Gerard Piqué, Koeman ne s'est pas attardé sur le sujet : "Gérard est ici depuis de nombreuses années, plus que moi d'ailleurs, et il a son opinion, et je la respecte, je respecte n'importe quelle opinion. S'il est concentré sur le match - contre le Real - c'est la chose la plus importante, et il l'est. C'est une personne intelligente."

Koeman n'a pas échappé aux questions concernant Griezmann, placé sur le banc lors du dernier match en Ligue des champions : "Il a des chances de jouer. Il est un joueur important et nous voulons que tous les joueurs soient à leur meilleur niveau. L'équipe est le plus important. Nous choisissons les joueurs pour obtenir le meilleur résultat", a conclu le coach blaugrana.

Pour rappel, la saison dernière, le Barça n’a gagné aucun de ses deux duels face à Madrid.