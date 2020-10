"Griezmann a manqué de chance face à la Juve"

Défait lors du Clasico, le FC Barcelone avait comme lourde tâche de se relancer face à la Juventus. C'est chose faite. Le Barça s'est imposé 2 buts à 0 sur la pelouse de la Vieille Dame, orpheline de Ronaldo.

À la fin de la rencontre, Ronald Koeman s'est montré satisfait de la performance de ses hommes, dont Antoine Griezmann, laissé sur le banc lors des deux derniers matchs.

"La seule chose dont nous avions besoin était de tuer le match beaucoup plus tôt. Nous avions de très bonnes chances de marquer plus de buts. Le cas d'Antoine est de la malchance. Le premier coup de pied au poteau ne peut pas être mieux réalisé, tout comme le second. Il doit continuer à travailler. On a fait de bonnes choses en se créant des opportunités, on ne peut pas se plaindre", a déclaré le Néerlandais.