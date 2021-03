"Griezmann a un rôle secondaire en équipe de France"

Auteur de performances irrégulières au FC Barcelone, Antoine Griezmann reste un indiscutable de l'équipe de Didier Deschamps chez les Bleus. Contre l'Ukraine, le Français était à nouveau titulaire.

Pourtant, selon certains, le Français ne serait plus un élément indispensable de la sélection championne du monde. Jean-Michel Larqué s'est confié sur ce sujet pour 'RMC Sport'.

"Je pense que le statut de Griezmann est remis en question en équipe de France, où il y a de la concurrence. Il était encore en grande difficulté au FC Barcelone il n’y a pas si longtemps. Il a un rôle secondaire", a commencé Larqué pour 'RMC'.

"Sur ce que je vois au plus haut niveau, on ne peut pas considérer aujourd’hui que les performances de Griezmann sont au niveau des performances de Kingsley Coman, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé", continue le consultant.

"Griezmann a fait de très bons matchs en équipe de France. Il a aussi fait des matchs moyens voire très moyens plus récemment. Ses performances en sélection ne sont pas exceptionnelles. Elles ne permettent pas de dire qu’il est indispensable et qu’il est le joueur-clé. Il l’a été, mais le temps passe", a conclu l'ancien international français.