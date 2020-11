Griezmann arreté à la sortie de l'entrainement

La situation d'Antoine Griezmann au FC Barcelone est de plus en plus compliquée. Son rendement est insuffisant et les journalistes ne font qu'évoquer sa relation avec Lionel Messi.

De plus, un oncle d'Antoine Griezmann a annoncé aux médias que "les entrainements au Barça sont faits pour contenter certaines personnes", ce qui a agacé les Barcelonais.

En sortant de l'entrainement ce jeudi, le Français s'est fait interpellé par un supporter qui lui a crié "Respecte Messi !!", ce qui ne va sûrement pas améliorer son cas.