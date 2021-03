Griezmann déplore le manque d'efficacité de son équipe

Le Barça a lavé son image européenne au Parc des Princes avec un grand match, mais son manque de mordant a conduit l'équipe à une élimination après le match nul 1-1 contre le PSG.

Malgré cela, Antoine Griezmann, qui s'est exprimé en zone mixte après la rencontre, souhaite retenir avant tout le positif.

"Je crois qu'on a fait bonne figure, on a fait un grand match. On a eu beaucoup d'occasions en première période mais on n'a pas su les concrétiser. C'est dommage. Quatre occasions franches, le pénalty... ensuite c'est plus difficile. Je crois que c'était un match vraiment différent de l'aller. Ça n'a pas suffi, mais on a donné le maximum", a-t-il expliqué.

"On a eu quelques occasions franches qu'on a ratées, d'autres qui ont été sauvées par Keylor, qui était dans un grand soir. Il a fait un grand match et il faut féliciter le PSG pour sa qualification", a-t-il continué.

Pour terminer, Griezmann a parlé du pénalty raté par Messi juste avant la mi-temps. "Il n'y a pas que le pénalty qui aurait pu tout changer, on a eu beaucoup d'occasions franches en première mi-temps. On a échoué. Maintenant on doit relever la tête et essayer de s'améliorer pour la saison prochaine", a conlu le champion du monde.