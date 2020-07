"Griezmann est un grand professionnel, il comprend la situation"

Le FC Barcelone n'a plus le droit à l'erreur. Le Real Madrid a maintenant quatre points d'avance sur les Blaugrana au classement et les joueurs de Setién ne peuvent pas perdre de nouveaux points.

Quique Setién était en conférence de presse ce samedi midi. L'entraîneur du FC Barcelone a analysé la rencontre à venir, ainsi que les polémiques qui entourent certains joueurs comme Griezmann ou Messi.

"Je crois que Villarreal est la meilleure ou l'une des meilleures équipes depuis la reprise du confinement. Ils font les choses bien, avec des joueurs en forme. Il ne fait aucun doute que c'est un grand rival qui va nous mettre en danger. Nous avons fait un bon match contre l'Atlético et j'espère que nous serons à ce niveau, a commencé Setién. Le match de demain est très important. Il faut maintenir le niveau d'exigence que nous avons eu."

"Griezmann est un grand professionnel, c'est un joueur qui peut comprendre cette situation. C'est un garçon extraordinaire, très professionnel et cela ne va pas l'affecter quand il va rejouer. Il est très positif et nous pourrons compter sur lui pour qu'il soit à 100%", a déclaré l'entraîneur en conférence de presse.

"Je n'ai jamais parlé de joueurs indiscutables. Oui, Griezmann est un grand joueur pour le club et l'équipe. Quand il joue, vous me posez des questions sur Ansu Fati, et vice-versa. Ils ne peuvent pas tous jouer. Je ne suis pas capricieux et je prends en compte l'importance des joueurs, mais tout le monde ne peut pas jouer. C'est normal et ça arrive à toutes les équipes. C'est une décision que je dois assumer", a-t-il ajouté sur la situation de Griezmann.

Celui-ci s'est aussi confié sur la situation de Leo Messi, les dernières rumeurs indiquant que le joueur serait prêt à partir en 2021 : "Je ne vais pas faire de spéculations. Je ne l'ai pas entendu dire ça, je ne vais rien dire. (...) Je le vois en forme, le reste sont des rumeurs. Je ne vais pas entrer dans ce débat, il s'entraîne bien. Il est parfaitement conscient de ce qu'il doit faire. Je ne pense pas que son âge l'influence."

Selon lui, Luis Suárez doit être sur le terrain : "Je crois que c'est un joueur qui doit être sur le terrain. Il a marqué beaucoup de buts et nous avons confiance en lui. Il est vrai que nous pourrions lui donner du repos mais cela dépend des circonstances."

Enfin, Setién a aussi évoqué sa propre situation : "Je ne peux pas contrôler cette situation. C'est le cirque dans lequel nous vivons et nous l'acceptons. Je dois me concentrer sur mon travail."