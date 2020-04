Griezmann évoque le clash Giroud-Benzema

On le sait tous. Karim Benzema et Giroud n'ont pas une grande amitié. Après que Benzema s'est fait écarter par Didier Deschamps en raison d'une polémique avec Valbuena, Giroud a été choisit comme son remplaçant, ce qui a suscité beaucoup de critiques et comparaisons entre lui et Karim Benzema, son homologue.

l y a quelques jours, durant un live instagram, Karim Benzema a créé une nouvelle fois la polémique, cette fois-ci, le joueur du Real a déclaré qu'il était "la F1 et Giroud le karting".

Une sortie qu'a été très commenté dans le football français. Ce mardi, Antoine Griezmann était en live sur sa chaîne Twitch, le Catalan a refusé de prendre position dans ce clash.

"Je ne peux pas répondre à tout ça, c'est se mettre dans les ennuis. J'aime Olivier Giroud, c'est un bon joueur et il nous a aidé à gagner la coupe du Monde. Et ça, c'est important dans une vie", a déclaré Grizmann.