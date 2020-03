Griezmann, l'éternelle insatisfaction

Antoine Griezmann n'a pas su profiter de jouer contre la Real, son adversaire favori en statistique, pour faire taire les critiques. Et il est vrai que le seuil de tolérance avec le rendement du Français est très bas : qu'il marque ou non, qu'il contribue ou non, qu'il joue bien ou mal.

Ce qui est sûr, c'est que le Français a réalisé plusieurs bonnes performances cette saison. Déjà, son travail défensif a été irréprochable pour Valverde et Setien, mais malheureusement, pour certains seuls les buts comptent.

Et même s'il a atteint le chiffre de 14, la majeure partie de ceux-ci ayant ouvert le score, c'est un montent qui parait peu. Surtout que ce n'est pas facile de lustrer ses stats en jouant aux côtés de Leo Messi. Mais le fait que le Barça ait payé 120 millions d'euros pour lui, qu'il ait fait circulé son documentaire 'La Decision'... compte beaucoup dans le jugement et ne permet pas d'analyser ses performances avec objectivité.

Le Petit Prince a été décisif dans le match nul à San Paolo, mais 10 jours après c'était oublié et tout le monde lui a reproché son raté face au Real Madrid lors du 'Clásico'. Il a également évité un désastre à Ibiza, quand d'autres joueurs de l'équipe n'étaient pas à la hauteur.

Pourtant, depuis que Luis Suarez est absent, il n'a pas réussi à élever son niveau pour enlever un peu de pression à Messi. Ce qui joue en sa faveur, c'est que la Champions League et la Liga sont encore en suspens. S'il parvient à se rendre décisif dans les bons moments pour gagner ces titres, peut-être que la critique cessera de peser au dessus de sa tête.