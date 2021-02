Griezmann, le plus dÃ©cisif d'Europe en 2021

Le Principito, celui qui a fait rêver la Real Sociedad, l'Atlético Madrid et les Bleus, est de retour. Après un an et demi de critiques et de doutes, le Français a retrouvé la confiance qui semblait lui manquer depuis son transfert au FC Barcelone.

Déjà passé par un bon moment en fin d'année 2020, le champion du monde français a débuté l'année 2021 sur les chapeaux de roues et détient des statistiques dignes des meilleurs en Europe.

À l'image de son équipe, Grizzi va beaucoup mieux. En 10 rencontres en 2021, Antoine Griezmann a participé à 808 minutes de jeu (titulaire lors de 9 d'entre elles), et a inscrit 6 buts pour 6 passes décisives.

Il a donc été décisif 12 fois en 10 matchs. Personne n'a fait mieux pour le moment en Europe, pas même Robert Lewandowski avec le Bayern Munich (7 buts pour 2 passes décisives en 7 matchs).

Derrière Lewandowski se trouvent d'autres joueurs qui ont eu un grand impact, mais pas autant que Griezmann : André Silva (7+1), Cristiano Ronaldo (6+2), James Maddison (4+4), Jadon Sancho (4+4), Kévin Volland (4+4) ou Iker Muniain (2+6).

En plus d'avoir des statistiques impressionnantes, le Français a souvent été décisif dans les moments les plus importants pour son équipe, comme ce mercredi soir contre Grenade en Coupe du Roi, avec 2 buts et 2 passes décisives pour participer à la victoire de son équipe.