Griezmann pourrait débuter sur le banc contre le Bayern

Selon le quotidien 'Sport', le coach espagnol envisagerait de faire évoluer son système de jeu pour cette rencontre au Estadio da Luz entre le FC Barcelone et le Bayern Munich.

L'idée serait de basculer dans une formation 4-4-2. Le coach barcelonais, Setién, réfléchirait à laisser Antoine Griezmann sur le banc, pour lancer Suarez et Messi en pointe.

Ce serait un nouveau coup dur pour l'international français, récemment remis d'une blessure au quadriceps et complètement transparent contre Naples vendredi dernier au Camp Nou,(3-1). L'ancien de l'Atlético pourrait laisser sa place à un milieu supplémentaire afin de former un entrejeu avec Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Arturo Vidal et Sergi Roberto.