Griezmann rate son 4e pénalty de suite

Doit-il arrêter de tirer les pénalties ? C'est une question que l'on peut se poser sérieusement. Ce samedi, pour le compte de la 9e journée de Liga, l'international français, Antoine Griezmann a manqué un pénalty. C'est la 4e fois de suite que l'attaquant se rate dans cet exercice.

Il en avait déjà manqué trois avec l'Équipe de France face l'Albanie, l'Andorre et la Suède. Il avait l'occasion enfin de mettre fin à cette série mais non... Le gardien du Betis, Claudio Bravo, a réussi à stopper le tire du français. Une statistique qui ne joue clairement en faveur de l'ancien de l'Atlético de Madrid. Malgré cela, Griezmann a marqué en début de deuxième période et Messi à lui aussi marqué... sur pénalty.