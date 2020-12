Le spleen d'Arjen Robben, gêné par les pépins physiques

Au mois de juin dernier, un an après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Arjen Robben avait surpris tout son monde. L’élégant gaucher hollandais avait fait le choix de revenir à sa passion, annonçant à tout le monde son engagement avec Groningen pour une saison. Un retour remarqué au sein de son premier club professionnel.

Robben s’entretenait physiquement depuis plusieurs semaines déjà. Avant d'effectuer son retour, l’intéressé ne se mettait aucune pression, lui qui espérait seulement prendre du plaisir en aidant le club. "Ça a commencé à démanger et maintenant c'est ma mission. Je travaille sur un retour en tant que joueur, au FC Groningen. Je ne sais pas encore si cela fonctionnera, mais je sais que cela ne dépendra pas de mon engagement ou la motivation. C'est mon rêve de porter à nouveau le maillot du FC Groningen".

"Une petite voix dans ma tête m'empêche de m'arrêter"

Malheureusement, l'homme est désormais âgé de 36 ans et son corps ne cesse de le lui rappeler. En effet, le Batave n'a pu disputer que 44 minutes depuis son arrivée, constamment gêné par des pépins physiques. Dernier en date, une blessure à l'aine, qui va l'éloigner des terrains jusqu'à 2021. Une situation difficile à gérer.

"J'espère simplement pouvoir revenir sur la pelouse. J'ai eu beaucoup de revers. Je savais que ce serait une grosse tâche et un défi. Pour être honnête, l'énergie a disparu ces dernières semaines. Bien sûr, cela m’a traversé la tête d’arrêter. Cet athlète est quelque part en moi. Une petite voix dans ma tête m'empêche de m'arrêter. Ma carrière est terminée. Cette année est déjà un bonus et si ça marche en 2021, ce serait génial", a ainsi confié Arjen Robben à 'Sky Sports', tout en transparence.

Arjen Robben, c’est l’un des tous meilleurs joueurs néerlandais de sa génération. Il a marqué de son empreinte son passage en sélection Oranje, mais aussi et surtout au Bayern Munich, où il a claqué 99 buts et conquis une Ligue des Champions. Durant son long parcours, il a aussi défendu les couleurs de Chelsea et du Real Madrid.