Grosse alerte pour Asensio

Marco Asensio ne souhaite plus s'entraîner, le joueur ressent une douleur au genou et insiste pour mettre la sélection espagnole de côté. Le joueur réalise actuellement plusieurs examens complementaires pour connaître la nature de sa blessure.

Le madrilène s'est blessé en retombant et s'est aperçu d'un oedème sur son genou. 'Marca' affirme ce vendredi, qu'Asensio réalisera d'autres examens afin d'en savoir plus sur ce qu'il s'est passé en retombant. Pour rappel, Marco Asensio n'avait pas repris l'entraînement pendant près d'un an suite à une rupture des ligaments croisés, le staff médical espagnol et madrilène, craignent le pire pour le joueur.