Guardiola a promis de ne pas penser au foot pendant la trêve

Pep Guardiola est connu pour être l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Il est souvent la cible de "memes" dans lesquels on le voit louer des adversaires très peu connus. Après la victoire de son équipe contre Everton, les journalistes lui ont demandé s'il comptait se détendre pendant la trêve internationale.

"Honnêtement, la dernière trêve remonte à quatre mois. Nous avons joué 39 matchs, en avons gagné 34, en avons perdu 2 et fait 3 matchs nuls. L'un de nos deux matchs perdus était contre Porto, alors que la qualification était déjà assurée. En hiver, pendant quatre mois, nous avons joué tous les trois ou quatre jours", a commencé l'entraineur de Manchester City.

"L'engagement est incroyable, nous jouons comme si chaque compétition était la dernière. Je n'ai pas les mots. Pendant tout ce temps, nous n'avons pas pu en profiter car nous enchaînions les matchs..." a-t-il expliqué avant de dire ce que tout le monde attendait.

"Cette semaine, ces quatre ou cinq jours, je promets de ne pas penser au football et de ne regarder aucun match. À la fin de la semaine et la semaine d'après, nous analyserons Leicester et le Borussia Dortmund", a conclu l'entraîneur. Guardiola tiendra-t-il sa parole ? Difficile à croire...