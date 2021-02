Guardiola donne des nouvelles d'Agüero

Manchester City continuera à être privé de Sergio Agüero pendant quelques semaines, bien que Pep Guardiola ait confirmé que l'ancien attaquant de l'Atletico Madrid a déjà surmonté son infection à la COVID-19.

"Sergio a besoin de temps", a expliqué Guardiola à la presse. "Il a déjà battu le COVID-19, mais il sera absent pendant quelques semaines et il doit être préparé. Il n'a pas commencé à s'entraîner sur le terrain, mais il a été testé négatif et c'es la chose la plus importante, il est de nouveau en bonne santé et fera son retour."

En grande forme, Manchester City a établi un nouveau record de club de 12 victoires consécutives toutes compétitions confondues en battant Sheffield United 1-0 samedi. La séquence est la plus longue série de victoires d'une équipe de Premier League depuis qu'Arsenal en a accumulé 12 de suite entre août et octobre 2007.

Cela a également permis de franchir une nouvelle étape pour une équipe dont la récente reprise a relancé une campagne qui avait débuté de manière mitigée. City occupait la sixième place, à cinq points du sommet après avoir fait match nul à domicile contre West Brom avant le début de leur sensationnelle série.

Désormais, les Citizens sont désormais non seulement en tête du championnat, mais également en finale de la Carabao Cup et au cinquième tour de la FA Cup.

En fait, les neuf victoires de City toutes compétitions confondues en janvier est le plus grand accomplissement d'une équipe des quatre meilleurs niveaux du football anglais en un seul mois depuis la formation de la Ligue de football anglaise en 1888.

Pour Guardiola, le succès acquis contre Sheffield samedi est symbolique puisqu’il s’agit du 500e (sur 673 matches) de sa carrière.