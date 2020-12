"Guardiola est fÃ¢chÃ© contre moiÂ ; Solskjaer pourrait Ãªtre renvoyÃ© en fin de saison"

Dans une déclaration au 'Mirror', Louis Van Gaal a analysé le match nul 0-0 entre Manchester United et Manchester City du 12 décembre.

La légende du football néerlandais a également parlé de sa relation avec l'entraîneur catalan Pep Guardiola et n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a critiqué la gestion de l'équipe d'Ole-Gunnar Solskjaer lors du match nul sans but, qu'il a considérée trop passive avec l'éternel rival.

"Tout ce qu'a fait United, c'est défendre avec dix hommes. Dans le derby, United jouait comme s'ils étaient des serviteurs de City. Honnêtement, United ne faisait que défendre et espérait faire un coup rapide en contre. United se contente de défendre et de mettre deux joueurs devant qui peuvent courir 100 mètres en 9 secondes (c'est un record mondial ?)", a déclaré un Van Gaal connu pour ses déclarations controversées.

Il a ajouté : "Tout le monde est au courant de ma relation avec Pep Guardiola, qui m'en veut parce que je l'ai défié dans mon dernier livre. Mais j'ai plus aimé regarder City que United. J'ai beaucoup plus de sympathie pour City que pour United."

Et sur l'entraîneur norvégien, Van Gaal a parlé d'un éventuel licenciement : "Solskjaer est un ancien joueur, il ne sera donc pas licencié aussi rapidement que les autres. United ne virera pas un entraîneur pendant la saison, surtout pas Solskjaer. Ils ont attendu la fin de la saison pour me virer et cela pourrait lui arriver aussi."