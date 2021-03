Guardiola : "L'info, c'est qu'il y a 21 victoires de suite"

Pep Guardiola estime que Manchester City devrait se concentrer sur les bienfaits d'une séquence de 21 victoires consécutives plutôt que de s'attarder sur sa défaite du jour dans le derby contre Manchester United.

Le pénalty précoce de Bruno Fernandes et la frappe croisée de Luke Shaw ont permis aux Red Devils de signer une victoire de prestige à l'Etihad Stadium, mettant fin à la remarquable série de succès de leurs rivaux.

Mais le manager des Blues, tout en admettant que son équipe était surclassée offensivement par les visiteurs, dit que la vraie histoire devrait être leur accomplissement et qu'il faudra s'en inspirer pour bien terminer la saison.

"Ce qu'on retient c'est que nous avons perdu", a déclaré l'Espagnol à 'Sky Sports'. "Et l'information, c'est qu'il y a eu 21 victoires consécutives. Il reste 30 points à jouer et il faut recommencer à gagner. C'est du football. Parfois ça arrive."

"C'est le football, parfois ça arrive"

"C'était un match fantastique, a-t-il poursuivi. United est incroyablement pressant et ils sont si rapides sur les contres. Nous avons bien joué. Malheureusement, nous n'avons pas pu être cliniques à l'avant alors nous félicitons United. C'est toujours pareil. On gagne un match et on passe au suivant. C'est pareil ici. On perd ça donc on passe au suivant. C'est une leçon. Même à 0-2, on a très bien joué."

Guardiola a également comparé la performance de son équipe par rapport à sa victoire serrée contre West Ham le week-end dernier, ajoutant que son équipe a mieux joué contre United que lors de la victoire sur les Hammers de David Moyes. "Contre West Ham, nous avons joué beaucoup, bien pire qu'aujourd'hui", a-t-il déclaré à 'BBC Sport'. "Contre West Ham, nous ne méritions pas de gagner et peut-être qu'aujourd'hui nous ne méritons pas de perdre."

À noter que Guardiola s'est incliné six fois face à United à la tête des Sky Blues, autant de fois qu'il les a vaincus aussi depuis son arrivée à l'Etihad Stadium