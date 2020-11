Guardiola, le pire démarrage de sa carrière

Constat peu habituel pour Pep Guardiola, lui qui est habituellement cité pour la possession du ballon de ses hommes, ses choix tactiques ou encore la beauté du jeu produit par ses équipes, est aujourd'hui mentionné pour son mauvais début de saison.

En effet, son Manchester City un très mauvais démarrage. Avec 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites c'est tout simplement le pire début de saison pour une équipe dirigée par Guardiola, et ce depuis 2008 et son premier match sur un banc.

C'est également la première fois qu'une équipe du catalan enchaîne six matchs sans inscrire plus de deux buts sur l'une des six rencontres (1-1; 1-0; 1-1; 0-1, 1-1; 2-0).

Une première pour celui qui vient tout juste de prolonger son contrat avec les Cityzens. Manchester City pointe à la 12e place du championnat avec 12 points pris en 8 matchs.