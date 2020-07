"Le style de Klopp est bénéfique pour le monde"

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, admire la façon dont les clubs de Jürgen Klopp jouent au football, affirmant que l'approche de Liverpool, avec un pressing élevé, est "bénéfique pour le monde". Le Manchester City de Guardiola a battu les Reds lors de la course au titre pour la Premier League la saison dernière avec un petit point d'avance, mais a finalement été battu lors de la campagne 2019-20 alors que la machine bien huilée de Klopp s'est frayé un chemin vers la gloire pour la première fois depuis 1990.

Les deux équipes sont largement considérées comme les meilleures du royaume en Angleterre alors qu'elles s'affrontent ce jeudi pour une passation de pouvoir, avec de nombreux affrontements encore plus disputés entre les équipes qui auront lieu à l'avenir. Pep Guardiola, cependant, insiste sur le fait qu'il continue d'avoir une relation positive avec l'homme qui est considéré comme son rival le plus proche en termes de prouesses managériales.

"En tant qu’être humain d’abord, je ne le connais pas très bien, a déclaré l’entraîneur catalan lors d’une conférence de presse. Nous avons dîné ensemble une fois. Je l'admire, comme ses équipes à Liverpool et Dortmund, ce type de football que ses équipes produisent toujours est bénéfique pour le football mondial. C'est une chose énorme et positive que d'essayer de toujours marquer des buts. Jürgen en est un très grand exemple. Il veut gagner et je veux gagner mais quand c'est le match est fini, c'est fait. Il est mon collègue et après ma carrière, je veux avoir une bonne relation avec tous les managers."

"Préparer nos futures échéances en gagnant en Premier League"

Lorsqu'on lui a demandé si Manchester City avait quelque chose à prouver contre Liverpool, Guardiola a ajouté : "Dans le sport, vous devez prouver quelque chose à chaque fois. Nous sommes incroyablement satisfaits de ce que nous avons fait et de ce que nous faisons, mais pour les athlètes, ce n'est jamais suffisant. Le passé est le passé, les souvenirs, mais le spectacle doit continuer. C'est un nouveau chapitre dans nos vies et nous devons le vivre."

Alors que le titre de Premier League est d'ores et déjà joué et attribué aux Reds, Manchester City est toujours en course pour remporter la Ligue des Champions et de la FA Cup, avec des matches contre le Real Madrid et Arsenal à venir dans ces compétitions. Et Pep Guardiola estime que la meilleure façon d'assurer une qualification dans les deux compétitions est de continuer à gagner des matches en Premier League.

"Nous avons beaucoup de temps pour penser à la Premier League, a-t-il déclaré. Demain est un match important et nous voulons une bonne performance. Nous voulons prendre un résultat contre Liverpool et contre Southampton pour arriver à la meilleure condition pour Arsenal en FA Cup. La meilleure façon de le faire est de bien jouer en Premier League". Nul doute que Pep Guardiola, qui a perdu sa couronne en Premier League, entend bien conserver son titre en FA Cup.