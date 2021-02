Guardiola : "Les calculs se font à la fin de la saison"

Pep Guardiola estime que Manchester City a eu "de la réussite" lors de sa victoire contre West Ham, mais il est heureux d'avoir remporté une 20e victoire consécutive toutes compétitions confondues, car «les calculs comptent à la fin de la saison».

Les Sky Blues ont accueilli une formation des Hammers en pleine bourre à l' Etihad Stadium samedi, conscients qu'ils avaient du pain sur la planche contre une équipe occupant le 4e rang et aussi en raison du fait que les organismes étaient fatigués suite à la sortie en Ligue des champions en milieu de semaine.

Cependant, City a tout dévasté sur son passage au cours des dernières semaines et a une fois de plus affiché un visage de futur champion lors de cette opposition face à la bande à David Moyes. Guardiola a déclaré à BT Sport après avoir vu la belle série de son équipe s'étirer: "Après 45 minutes aujourd'hui, nous réalisons que nous n'allons rien peindre de beau. En deuxième mi-temps, nous avons été bien meilleurs que lors de la première. Lorsque vous jouez beaucoup de matchs, en championnat puis en Ligue des champions, c'est normal. Nous avons été chanceux d'obtenir les trois points. Les calculs se font à la fin de la saison."

City avait le meilleur buteur de tous les temps Sergio Aguero dans son onze de départ contre les Hammers, mais l'inspiration est venue d'un duo que personne n'attendait. La paire d'arrières axiaux Ruben Dias et John Stones a marqué les buts des Eastlands. Des réalisations qui ont permis donc à l'équipe de maintenir les normes impressionnantes de ces dernières semaines et conforter sa place de leader au classement.

Ruben Dias a ouvert le score à l'Etihad après une demi-heure le jeu, en plaçant une belle reprise de la tête sur un sevice de Kevin De Bruyne. Michail Antonio, cependant, a rétabli la parité avant la pause d'un tir de près. City avait besoin de réagir au retour des vestiaires. Et c'est ce qu'il a fait lorsque John Stones est venu cueillir un service de Riyad Mahrez (68e).

Personne n'est en mesure de stopper City à l’heure actuelle, et un quadruplé historique reste toujours possible pour l’équipe de Guardiola. Les finalistes de la League Cup, qui sont également en quarts de finale de la FA Cup et les 16 derniers de la Ligue des champions, seront de retour à la compétition mardi prochain à domicile avec un duel face aux Wolves. Ca sera avant l'opposition contre les grands rivaux de Manchester United le week-end prochain.