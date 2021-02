"Guardiola a ruinÃ© ma confiance"

Une personnalité éminente du RB Leipzig, l'arrière gauche Angeliño, dans une interview pour Bild, a critiqué la façon dont Pep Guardiola a géré son utilisation pendant son passage à Manchester City, où il a fini par jouer 12 matches avant d'être prêté.

Le club allemand, satisfait de son prêt, a ensuite activé l'option d'achat de 18 millions d'euros. Il témoigne de son expérience en Angleterre : "Guardiola a ruiné ma confiance. Quand je suis retourné à Manchester City, il m'a jugé en deux matchs de pré-saison et ne m'a pas donné de vraie chance après cela. J'ai donc été très heureux de l'opportunité de partir au RB Leipzig, où je fais partie intégrante du projet et j'ai senti qu'ils me faisaient confiance dès le premier jour." Le message est passé.