Guardiola n'en peut plus de l'accumulation des matchs

Avec un match tous les trois jours dans plusieurs compétitions, les grands clubs comme Manchester City commencent à accuser le coup, en plus d'avoir subi une fin de saison très tardive, et pas de pré-saison pour se remettre en jambes.

Pep Guardiola, qui s'était déjà exprimé sur le sujet, est revenu sur l'accumulation des échéances et leurs conséquences.

"En tant qu'entraineur, notre travail ne consiste plus qu'à éviter les blessures, on se sert plus qu'à ça. Nous devenons des gestionnaires. On a plus le temps de travailler, d'apprendre des choses aux joueurs, on doit juste se préparer pour le match suivant, puis se reposer."