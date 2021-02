Guardiola pas inquiet pour Sterling avant Liverpool

L'attaquant anglais a marqué trois fois au cours de ses quatre dernières apparitions en Premier League, aidant à prolonger une série de neuf victoires qui a permis aux hommes de Guardiola de se hisser au sommet du classement.

Sterling est le meilleur buteur de son club toutes compétitions confondues cette saison avec 10 buts, bien que son bilan contre l'équipe qu'il a quitté pour rejoindre City en 2015 soit dérisoire.

En 14 matches pour City contre Liverpool, le joueur de 26 ans a marqué deux fois : le premier lors du Community Shield 2019 à Wembley et le deuxième à l'occasion d'une victoire 4-0 sur les champions fraîchement couronnés de Jürgen Klopp au stade Etihad en juillet dernier.

Guardiola pense que les performances de Sterling dans l'ensemble ont été à la hauteur, soulignant sa contribution alors que City a perdu 3-1 la saison dernière dans le Merseyside.

"Je me souviens de la dernière fois, lorsque nous avons perdu 3-1 là-bas, il a fait un match incroyable et exceptionnel", a déclaré Guardiola en conférence de presse.

"Avec cela, je suis plus que satisfait. Bien sûr, je veux que mes attaquants et les milieux offensifs marquent deux buts par match. C'est ce que je veux et il le veut plus que moi. Il aime jouer sur les plus grandes scènes. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais ce que je veux, c'est que nous fassions tout cela ensemble."

Les Citizens peuvent avoir 10 points d'avance sur Liverpool, quatrième avec un match en main s'ils l'emportent ce week-end.

Sergio Agüero, meilleur buteur de tous les temps du club, reste en voie de guérison après une infection au coronavirus, sa saison ayant déjà été décimée par des problèmes de genoux et d'ischio-jambiers.

Le principal créateur de City, Kevin De Bruyne (ischio-jambiers), manquera également aux Skyblues ce week-end, bien que Phil Foden (9 buts toutes compétitions confondues) et Ilkay Gundogan (9 toutes compétitions confondues, 7 en Premier League) se soient imposés.