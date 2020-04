"Guardiola est le meilleur entraîneur qu'on puisse avoir"

Invité par 'Eurosport' à désigner le meilleur entraîneur qu’il a connu, le Français a avoué avoir une préférence pour l’actuel coach de Manchester City.

'Je dirais Guardiola. Pour un joueur à mon poste, un ailier qui aime percuter et provoquer, c’est le meilleur coach qu’on puisse avoir parce que c’est ce qui nous demande le plus."

"Il ne me demandait pas d’avoir des stats. Il me demandait juste de percuter et de centrer. Et c’était ce que j’appréciais beaucoup", a-t-il conclu.

L’international français a reçu les directives du technicien lors de la saison 2015-16, alors qu’il était prêté par la Vieille Dame au Bayern.