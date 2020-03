Guardiola remporte le 29ème titre de sa carrière

Avec cette victoire en finale de Carabao Cup contre Aston Villa, Pep Guaridiola a remporté son huitième de titre avec Manchester City. C'est aussi le 29ème de sa carrière.

Depuis son arrivée à Manchester City en 2016, Guardiola a remporté deux Premier League, trois Carabao Cup, une FA Cup et deux Community Shield.

De plus, le Catalan a gagné 21 titres supplémentaires tout au long de sa carrière avec le Barça (14) et le Bayern Munich (7).

Avec les Blaugranas, Guardiola avait remporté trois Ligas, deux Coupes du Roi, deus Ligues des Champions, trois Supercoupesw d'Espagne, deux Supercoupes d'Europe et deux Coupes du monde des clubs.

Avec les Bavarois, il a soulevé trois Bundesligas, deux Coupes d'Allemagne, une Supercoupe d'Europe et un Mondial des Clubs.

Sur les vingt finales jouées, le Catalan en a remporté 16. Il n'en a perdu qu'une contre le Real Madrid (Coupe du Roi 2011), deux contre le Borussia (Supercoupes 2013 et 2014) et une contre Wolfsbourg (Supercoupe 2015).

