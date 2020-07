Guardiola répond à Tebas : "Il doit être jaloux de la Premier League"

Le TAS a donné raison à City. Guardiola jouera donc la prochaine compétition européenne en 2020-21.

Et Tebas n'a pas du tout apprecié cette décision. "Le TAS n'a pas été à la hauteur", a déclaré le président de la Liga.

Une opinion que Guardiola ne partage pas du tout. Dans les déclarations recueillies par 'The Independent', Guardiola a répondu à son compatriote et n'a pas mâché ses mots.

"Monsieur Tebas doit être jaloux de la Premier League. C'est un expert judiciaire. La prochaine fois, je lui demanderai vers quels juges on doit se tourner. Qu'il se concentre sur la Liga", a-t-il ajouté dans un premier temps.

Avant d'ajouter : "C'est le type de personne, que quand tout va bien pour eux, tout est parfait, mais si c'est contre... c'est un problème", a-t-il poursuivi.

Et il lui a envoyé une dernière pique : "Nous serons en Ligue des champions, Monsieur Tebas. Et nous le serons parce que nous l'avons mérité et que nous l'avons fait légalement", a-t-il souligné.