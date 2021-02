Guardiola répond aux détracteurs de Manchester City

Pep Guardiola affirme que Manchester City doit s'habituer à faire face aux répercussions de dépenser de l'argent après avoir été accusé par certains de le faire un peu trop.

Après la victoire de la Ligue des champions sur le Borussia Monchengladbach, Guardiola a déclaré sarcastiquement que tout leur succès était dû à l'argent. Avant le choc de la Premier League samedi, Guardiola a expliqué son point de vue en insistant sur le fait que leurs rivaux dépensaient également beaucoup.

"Nous avons cette histoire derrière nous, elle sera toujours avec nous", a déclaré Guardiola lors de sa conférence de presse avant le duel contre West Ham. "Pas un seul journaliste, mais beaucoup disent que la seule raison pour laquelle nous en sommes ici c'est grâce à l'argent, cela devrait être vrai, nous pouvons l'accepter. Mais, il y a d'autres clubs qui dépensent et ont des budgets plus élevés que le nôtre."

Lorsqu'on lui a demandé si d'autres clubs faisaient face aux mêmes critiques, il a ajouté: "Elles sont dirigées contre nous. Je dirais que c'est parce que nous n'étions pas là, ces 30 ou 40 dernières années à rivaliser avec ces clubs d'élite. Quand United a gagné, c'est parce qu'ils ont dépensé plus d'argent que les autres, pareil avec Barcelone et Madrid. Je ne pense pas que nous soyons très différents des meilleurs clubs d'élite du monde en ces termes, mais nous devons l'accepter et le faire le meilleur travail possible."

City a beaucoup investi depuis la prise de contrôle de Sheikh Mansour en 2008 et ces dépenses se sont poursuivies depuis que Guardiola est devenu manager. Au cours de ses cinq saisons, City a dépensé plus de 550 millions de livres sterling (707 millions de dollars) plus que tout autre club anglais, alors Manchester United a dépensé près de 500 millions de livres sterling sans remporter le moindre titre de Premier League sur la même période.

Cependant, sur les 20 plus gros transferts du football mondial, aucun n'a impliqué City, le Paris St-Germain dépensant 400 millions d'euros rien que pour Neymar et Kylian Mbappe, tandis que United, Barcelone et le Real Madrid ont trois joueurs dans cette liste.