Guardiola se dit plus heureux à City qu'au Barça

L'entraîneur espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré dans une interview à 'DAZN' qu'il aimait "beaucoup" le club, qu'il y était "entouré d'amis qui travaillent très bien" et avec lesquels il a "de bonnes relations" et a exprimé son "désir d'entraîner" dans un championnat "incroyable" comme la Premier League.

L'entraîneur de Manchester City a expliqué les raisons qui l'ont amené à vouloir continuer au club : "J'aime être ici, j'aime vraiment le club, je suis entouré d'amis qui travaillent très bien et nous avons de bonnes relations".

"La Premier League est une compétition incroyable et j'ai toujours envie d'entraîner", a déclaré le Catalan.

Concernant cette saison, où son équipe est en tête avec 50 points, soit cinq de plus que Manchester United, Guardiola déclare : "Maintenant, il semble qu'on soit dans la Premier League dont on a toujours parlé, celle où n'importe qui peut gagner sur n'importe quel terrain et où n'importe quel adversaire peut vous battre".

Interrogé sur les joueurs de l'équipe réserve des Citizens, Pep Guardiola a déclaré qu'ils donnent à l'équipe "quelque chose qu'un joueur qui vient de l'extérieur ne vous donne pas, dans le sens de l'appartenance". "J'aimerais que nous puissions jouer avec beaucoup plus d'entre eux", a-t-il déclaré.

Il a également souligné comme point commun entre "tous les grands joueurs" qu'il a vu tout au long de sa carrière que "dans les choses qui sont en théorie plus simples, ils ne font jamais d'erreurs".