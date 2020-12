Guardiola soutient Solskjaer avant le derby mancunien

Pep Guardiola a offert son soutien à Ole Gunnar Solskjaer avant le derby de Manchester samedi suite à l'élimination des Red Devils de la Ligue des champions.

United a été éliminé de la C1 lors de la phase de groupes mardi après la défaite face au RB Leipzig, la position du Norvégien étant de nouveau remise en question.

Les Red Devils ont fait un meilleur départ en Premier League que la saison dernière et sont installés actuellement à une place au-dessus de Manchester City dans le tableau de classement et Guardiola affirm que son homologue n'a pas besoin de conseil de sa part.

"C’est pourquoi nous recevons un salaire élevé, pour faire face à ces situations", a plaisanté Guardiola quand on lui a posé des questions sur la vie en forme de montagnes russes d'entraîneur de football.

"L’important est de connaître la valeur de Solskjaer, cela ne fait aucun doute. Je n’ai pas besoin de l’aider car il est assez fort, il sait comment cela fonctionne dans ce métier.

"Quand nous gagnons, nous sommes un génie et quand nous perdons, vous devez être limogé. Cela arrive à United et dans tous les clubs du monde entier, c'est une réalité."

La progression de City jusqu'aux 8es de finale de la C1 a été beaucoup plus fluide puisque le club des Estalands est parvenu à ce stade dans une huitième année consécutive en remportant le groupe C.

Mais après avoir échoué à aller au-delà des quarts de finale depuis qu'il a pris la relève à City, Guardiola affirme que le succès et l'échec en Europe peuvent être définis par de petites marges.

"Ce qui ne va pas changer, c'est la marge pour être au tour suivant ou pour être absent des phases de groupes, c'est tellement minime", a-t-il ajouté.

"Avec un 1-1 contre le PSG, Martial a deux occasions nettes et il rate, et Leipzig était à 3-3 et ils gagnent 4-3 à la 94e minute et c'est pourquoi ils ont la chance de gagner le dernier match.

"Même à la dernière minute, ça aurait pu être 3-3 et ça aurait été totalement en adéquation avec le propos et l'esprit et du caractère de United. Mais c'est la Ligue des champions."

"Nous devons l’accepter. La marge à ce niveau est si élevée que les grandes équipes peuvent être éliminées. C’est pourquoi toujours, lorsque nous gagnons un match de la phase de groupes, je félicite les joueurs car c’est si difficile.

"La Premier League, c'est la même chose. Chaque fois que nous sommes capables de le faire, c'est un grand compliment. Dans le processus, chaque fois que nous gagnons, nous pensons au prochain match. C'est ainsi que nous devons vivre notre profession."

Guardiola a perdu le défenseur Eric Garcia en raison d'une blessure pour ce voyage à Old Trafford, mais a réitéré que Sergio Aguero ne sera pas assez en forme pour commencer alors qu'il continue son retour de blessure.

Il n'y aura pas de fans au stade pour la première fois dans un derby de Manchester avec les restrictions du Covid-19 toujours en vigueur dans la ville. Le boiss de City s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet: "Bien sûr, c'est beaucoup mieux de jouer avec les fans mais le virus est toujours là.

"Quand, étape par étape, nous ouvrons les stades comme cela s'est déjà produit dans certaines régions d'Angleterre, c'est la Premier League, le gouvernement et les scientifiques qui décideront de la date à laquelle nous pourrons passer à l'étape suivante, nous le ferons et quand tout sera réglé et les fans seront de retour.

"Les supporters sont si fidèles et avec les médias sociaux aujourd'hui, tout le monde a des opinions. Le club doit prendre les décisions qu'il doit prendre."