Guardiola : "Virer Arteta ? Ce serait une grosse erreur"

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, insiste sur le fait qu'Arsenal ferait une "grosse erreur" s'il limoge son ancien entraîneur adjoint, Mikel Arteta. La pression augmente sur l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, après que le Manchester City de Guardiola ait battu Arsenal 4-1 en quarts de finale de la Coupe Carabao à l'Emirates Stadium mardi grâce à des buts de Gabriel Jesus, Riyad Mahez, Aymeric Laporte et Phil Foden.

Arsenal croupit à la 15e place du classement de la Premier League après 14 matches, avec sept défaites lors de ses 10 derniers matches de championnat. Malgré la série horrible des Gunners, Guardiola dit que le club devrait conserver Mikel Arteta et qu'ils feraient une erreur en se séparant du tacticien espagnol. "Ils feront une énorme, grosse erreur s'ils limogent Arteta. Je suis presque sûr qu'ils vont lui faire confiance", a déclaré Guardiola à 'BBC Radio 5' Live après le match de mardi.

"Je comprends que les analystes analysent les résultats. Mais j'ai été avec lui de nombreuses années et je connais son incroyable qualité en tant qu'être humain et surtout en tant que manager, comment il est impliqué dans tout. C'est juste une question de temps et il le fera du bon travail. Je ne suis pas concernant le classement. Pour moi, ils feront une grosse erreur s’ils pensent à le limoger", a ajouté le technicien espagnol.

"Le football change si vite"

"Ils lui donnent la confiance, ils ont remporté deux titres alors que cela ne se produisait pas depuis longtemps dans ce club. Dans cette situation de pandémie de coronavirus, avec des problèmes de blessures et les matchs dans lesquels ils ont joué, ils ont toujours bien joué. Mais malheureusement, ces matchs sont notre travail et cela dépend des résultats. Mais le football change si vite en une semaine", a conclu Pep Guardiola.

L'entraîneur de Manchester City a ouvertement défendu son ancien entraîneur adjoint en s'appuyant sur leur passage commun chez les Citizens : "Je peux parler de mon expérience à ses côtés, l'une des équipes les plus incroyables de l'histoire anglaise que nous ayons eues et il a fait partie de ce succès et ce ne serait pas possible sans lui, et pour créer quelque chose comme ça, il faut du temps comme moi dans ma première saison".

Le calendrier ne va pas devenir plus facile pour Arsenal dans les jours et les semaines à venir, les Londoniens vont accueillir Chelsea en Premier League le lendemain de Noël avant des voyages consécutifs à Brighton et West Brom juste avant et après la nouvelle année. Manchester City accueillera Newcastle United à l'Etihad le 26 décembre avant de prendre la route à deux reprises pour des matches contre Everton et Chelsea.