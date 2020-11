Guardiola y croit : cette année, c’est la bonne !

Depuis son départ du Barça en 2012, un an après sa dernière Ligue des champions remportée avec le club catalan, Pep Guardiola n'y arrive plus sur la scène européenne. Que ce soit avec le Bayern Munich (2013-2016) ou Manchester City, depuis 2016...

La défaite face à Lyon pas digérée

Nouvelle illustration l’été dernier : dans la disposition du Final 8, la victoire finale tendait les bras aux Skyblues avec uniquement le PSG et le Bayern Munich comme poids lourds à écarter, mais les Cityzens ont pris la porte dès les quarts…

Face au Barça ? Au Bayern ? À Paris ? Non, contre l’Olympique Lyonnais de Rudi Garcia avec deux buts d’écart (1-3). Une défaite humiliante face à un pensionnaire de la fameuse "Farmers League" tant décriée outre-Manche.

Mais comme le football a la mémoire courte, les Cityzens ont une nouvelle fois été désignés favoris cette saison. Et le pire, c’est que Guardiola semble y croire malgré le début de saison catastrophique de son équipe en Premier League.

"Gagner la Ligue des Champions n'est pas une obsession. On veut tout donner, on essaye de faire du mieux possible. On a une chance de nous qualifier, c'est génial de faire partie des seize meilleurs en Europe. On va essayer de le faire, même si on aura encore deux chances en plus", a-t-il d’abord réagi en conférence de presse vis-à-vis de la qualification en huitièmes, qui pourrait être acquise dès ce soir au Pirée.

"Mathématiquement, il nous faut encore une victoire. J'ai le sentiment que nous allons faire de grandes choses cette saison. Je ne sais pas pourquoi. Depuis le début, je le sens. J'attends une réaction depuis la défaite contre Lyon au Portugal. J'ai un super feeling", a expliqué Guardiola face à la presse. L’espoir fait vivre !