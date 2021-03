Guendouzi, capitaine des Espoirs, se confie avant l'Euro

Il y a deux ans, l'équipe de France se faisait sortir de l'Euro Espoirs aux portes de la finale par une Espagne qui gagnera la compétition quelques jours plus tard. Cependant, leur performance leur avait permis de se qualifier pour les Jeux Olympiques, une première après de nombreuses années d'absences.

Ce jeudi, l'Euro U21 est de retour, mais sous un format un peu spécial. La compétition se jouera en deux parties, et la phase de groupes aura lieu pendant la trêve. Ce jeudi, la France jouera son premier match de la compétition, contre le Danemark.

Matteo Guendouzi, habitué des Espoirs de Sylvain Ripoll, sera capitaine pour l'occasion. Le joueur du Hertha Berlin s'est confié sur les ambitions de son équipe.

"On a une magnifique génération avec de très grands joueurs. On a l'expérience du haut niveau, mais on sait que ça va être un Euro très compliqué, comme il y a deux ans. Il y avait aussi de grands joueurs dans les générations précédentes, qui ne s'étaient pas qualifiées pour l'Euro. Mais j'ai pleine confiance en cette équipe, je sais qu'on peut faire quelque chose de très grand. Je suis très fier et honoré d'être le capitaine", a déclaré le milieu de terrain pour 'L'Équipe.

"En 2019, l'objectif était la qualification pour les JO. On avait réussi à le remplir en atteignant les demies. On était tombés sur une très bonne équipe d'Espagne, on était déçus par rapport à ça. Là, on a les qualités pour aller très loin dans cet Euro", a-t-il ajouté.

De grands noms font partie de la sélection français cette année. Koundé, Camavinga, Dagba, Ikoné ou encore Tchouaméni... Une sélection en laquelle Guendouzi croit : "Avec la génération qu'on a, la barre est très haute mais on sait qu'on peut le faire. Ne pas aller en demi-finale, ce serait un échec pour l'équipe mais on a tous la conviction qu'on peut aller très loin."