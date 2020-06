Guerre d'horaires entre le Real Madrid et le FC Barcelone

Ni le Real Madrid ni le FC Barcelone sont satisfaits des horaires de leurs matches pour les prochaines journées de Liga, des horaires adaptés à la chaleur estivale.

Les deux géants espagnols vont se battre jusqu'à la fin pour le titre de champion et la lutte semble avoir déjà commencé, juste après la publication des horaires des matches.

Le Real Madrid, selon les informations de 'AS', ne serait pas satisfait de ses jours et de ses heures de match. Ce qui le dérange le plus, c'est que le Barça jouera avant lui lors des quatre premières journées de reprise.

Le club merengue serait aussi froissé par le fait que l'ordre des derniers matches joués n'ait pas été respecté. Ainsi, le Real aurait dû jouer avant le Barça, mettant la pression sur les Catalans en cas de victoire de l'éternel rival.

Mais ce n'est pas le cas. Lors des quatre prochaines journées, les joueurs de Zidane joueront un jour et deux après le Barça. La même source explique aussi que Leganés, qui n'aura pas 72 heures de repos entre ses matches, et qui se bat pour le maintien, sera plus facile à battre pour le Barça, puisque l'équipe préférera se concentrer sur son match contre Majorque.

De son côté, le Barça ne serait ni ravi ni dérangé par les horaires. En revanche, le club blaugrana n'apprécierait pas de jouer à 22 heures le 23 juin, qui sera la nuit de la Saint-Jean (San Juan en Espagne), "une soirée qui est traditionnellement une fête familiale en Catalogne".