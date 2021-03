Guerre ouverte pour Haaland

L'un des grands attaquants du moment est Haaland. Le Norvégien, à seulement 20 ans, est devenu un joueur plus qu'observé par les grands clubs de la scène européenne pour son énorme sens du but.

Tout ce qu'il reçoit finit dans le but, ce que seuls les plus grands sont capables de faire. Son flair est très bon et il est rare de le voir sans marquer dans les matches du Borussia.

Pour cela et pour d'autres vertus, le FC Barcelone a décidé d'opter pour lui. Laporta, qui entretient de bonnes relations avec l'agent du footballeur,Mino Raiola, fera tout son possible pour parvenir à sa signature, qui donnerait un coup sur la table.

Mais ce ne sera pas facile : 'Mundo Deportivo', dans sa première page de ce dimanche, rapporte la bataille qui va être menée pour obtenir Haaland, un diamant brut.

Le journal indique que les clubs intéressés par le Norvégien sont le Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea et la Juventus, en plus du Barça déjà mentionné.

Le journal catalan insiste également sur le fait que tous veulent le nº9 à tout prix et que le Borussia et le représentant du joueur ne baisseront pas leurs exigences d'un iota. Celui qui met le plus d'argent l'obtient.

Et ce n'est pas pour rien que les deux clubs le veulent. Depuis le début de la saison, Haaland a marqué 31 buts et délivré 7 passes décisives en 30 matchs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.