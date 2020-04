Guerreiro, de nouveau dans le viseur du Barça

L'intérêt du Barça pour l'ancien joueur de Lorient n'est pas nouveau. L'été dernier, l'international portugais aurait pu rejoindre le Camp Nou mais, face aux nombreuses rumeurs de départs, entre autres au PSG, Guerreiro avait finalement prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec le Borussia Dortmund. Selon 'Sport', le Barça revient à la charge.

Selon le quotidien catalan, le club barcelonais pense pouvoir boucler l'arrivée de l'ancien Lorientais contre 25 millions d'euros, alors que sa valeur marchande est de 50 millions d'euros.

Alors qu'il lui reste encore trois saisons de contrat avec les Allemands, c'est bel et bien le club de la Ruhr qui a toutes les cartes entre ses mains.

Cette saison, Guerreiro a joué 29 matches et a été titulaire à 24 reprises. A 26 ans, le Portugais compte cinq buts et trois passes décisives, et pourrait renforcer le poste de latéral gauche de Setién.