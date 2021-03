Gueye raconte les changements depuis l'arrivÃ©e de Pochettino

Idrissa Gana Gueye a retrouvé du temps de jeu et a montré un beau visage lors des dernières semaines, alors qu'il avait d'abord été laissé sur le banc lors de l'arrivée de Mauricio Pochettino à Paris.

Dans des déclarations sur le site officiel du Paris Saint-Germain, le Sénégalais a expliqué que les entraînements avaient changé avec l'arrivée du nouvel entraîneur, ainsi que l'intensité demandée lors des séances.

"Il y a beaucoup d'intensité. Quand le coach est arrivé, on a eu beaucoup de courses et on s'attendait à ça. On savait que c'était un coach qui aimait bien mettre de l'intensité aux entraînements et faire courir ses joueurs", a commencé l'international sénégalais.

Le joueur assure que ces changements ont été très bons pour son équipe : "On a eu beaucoup, beaucoup de travail physique parce qu’il estimait sûrement qu'on était un peu à la traîne physiquement. C’est ça qui nous a permis aujourd'hui d'être mieux sur le terrain, d'avoir un peu plus la confiance et de savoir que l'on peut terminer les matchs sans être fatigués physiquement."