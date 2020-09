Guillaume Hoarau donne des détails sur son avenir

Guillaume Hoarau, libre comme l'air après la fin de son contrat avec les Young Boys de Berne, ne veut pas raccrocher les crampons.

L'attaquant tricolore de 36 ans souhaite poursuivre sa carrière dans le pays du chocolat.

"C'est mon souhait, oui. Nous recherchons maintenant des solutions. Mon agent Michel Urscheler a déjà reçu quelques appels. Et si ça ne marche pas ici (Suisse, ndlr) : j'ai reçu des appels de Turquie, du Brésil et d'Australie (sourires). Le téléphone portable sonne joyeusement et me montre: 36 ans n'est qu'un chiffre symbolique. Apparemment, l'expérience a encore sa place dans ce milieu", a-t-il lâché à 'Blick'.