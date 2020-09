Guillaume Hoarau, la bande son d'une vie entre foot et musique

Ce premier morceau, né pendant le confinement, ressort légèrement remanié, avec quelques accents reggae plus appuyés, ce vendredi, sur son propre label "99 Hope Road".

La musique a toujours été présente dans la vie de ce fan de Bob Marley. Des caméras l'avaient filmé il y a deux ans dans les coulisses d'une émission télé en train d'accompagner à la guitare l'ex-internationale des Bleues Laure Boulleau, chantonnant.

"Je suis batteur à la base, raconte-t-il à l'AFP. Tout petit je tapais sur tout ce qui traînait, puis il y a eu un groupe avec mes oncles et mes cousins à la Réunion où j'étais à la batterie".

"Et puis ensuite en métropole, quand j'étais au PSG (2008-13), mon fils est né, et pour lui chanter des berceuses, j'ai appris à jouer les accords de base à la guitare, en autodidacte".

"Paname" est accompagné d'un clip qui mêle des images de Paris et des extraits de ses prestations sous le maillot du PSG (où il a notamment côtoyé Zlatan Ibrahimovic).

La vidéo est signée Guillaume Borelli. Borelli, comme un ancien président du club parisien? "C'est son neveu (rires). Comme quoi le PSG, la musique, c'est une histoire de famille, on ne pouvait pas faire mieux", s'amuse le joueur de 36 ans qui porte actuellement le maillot du FC Sion en Suisse.

Comment concilier foot et musique, avec dans la tête l'objectif d'un premier mini-album début 2021? L'ancien attaquant des Bleus est conscient des écueils à éviter. "Il faut faire attention, ce n'est jamais évident, car les gens font rapidement une liaison entre un concert et la performance sportive: +Il n'a pas marqué de but, il a trop fait la fête!+". "J'ai encore envie de jouer au foot, mais je me prépare à l'après, la musique, sans pression, je suis dans une période de transition", conclut-il.