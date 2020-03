Guimaraes comme dans un rêve à Lyon

Bruno Guimaraes a vécu son premier mois à Lyon après avoir été recruté par Juninho et son équipe lors du mercato hivernal, et le joueur ne pourrait pas être plus heureux.

Déjà devenu indispensable pour l'effectif de Rudi Garcia, le milieu de terrain a réalisé une grosse performance contre la Juventus et jouait son premier derby ce dimanche.

Dans une interview pour le 'Canal Football Club', le joueur brésilien est revenu sur ses premières semaines dans sa nouvelle équipe : "C’est mieux que dans mes rêves, je suis très content. J’ai déjà joué deux matchs et ça s’est très bien passé. L’équipe a bien joué. Je me sens déjà comme à la maison et ça me rend heureux."

"C’est comme un rêve qui se réalise, dès que j’ai entendu l’hymne de la Ligue des champions. Je la suivais à la télévision et j’en rêvais. Mais tout s’est bien passé. J’ai partagé le terrain avec des joueurs que je ne croisais que dans les jeux vidéo", a-t-il ajouté.