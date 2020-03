"Contre Ronaldo et Neymar, il faut garder la tÃªte froide"

Alors qu’il est à Lyon depuis à peine deux mois, Bruno Guimaraes a déjà connu beaucoup de sensations fortes avec sa nouvelle équipe. Il a notamment disputé la Ligue des Champions, où il s’est montré très à son aise.

En enchainant les rencontres avec les Gones, Guimaraes a eu notamment la chance de défier ceux qui jadis étaient ses idoles, à savoir Cristiano Ronaldo et Neymar. Dans un entretien accordé à l’Equipe, il a fait part de ce que cela lui a procuré comme sentiments. "Ce sont de grands joueurs, je les ai admirés dans ma jeunesse, mais si je veux devenir moi aussi un grand joueur je dois me comporter normalement face à eux, non ?", a-t-il confié.

Il veut doubler la Copa America et les JO

Guimaraes essaye donc de faire la part des choses, et séparer le joueur du fan de foot qu’il est. "Je n'ai pas le droit de me laisser prendre par l'excitation, même si c'est une sensation unique, a-t-il ajouté. J'ai grandi en les regardant jouer, je les ai admirés, supportés, et maintenant je suis contre eux, j'essaie de leur piquer le ballon. Ce sont des choses que je ne pouvais pas imaginer il y a encore peu de temps. Et à vrai dire je ne savais pas moi-même comment j'allais réagir !".

L’ex-joueur de l’Athlético Paranense a donc pu défier Neymar comme adversaire. Mais, il ne devrait pas tarder également à le retrouver comme coéquipier sur le terrain. Tite l’ayant convoqué pour les prochains matches de la Seleçao. L’intéressé a affirmé qu’il a hâte de jouer les plus grandes compétitions avec son pays, dont la Copa America et les JO. "J'ai faim ! Oui, j'adorerais enchaîner les deux. Je ne veux pas établir une hiérarchie mais disons que j'aimerais beaucoup, beaucoup, disputer les JO", a conclu la nouvelle star lyonnaise.