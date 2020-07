Sans club depuis début février et la fin de son aventure à Wolfsbourg, Paul-Georges Ntep a longtemps attendu qu'une belle opportunité s'offre à lui avant de se lancer vers un nouveau challenge. En mai dernier, l'ancien joueur de l'AJ Auxerre, du Stade Rennais ou encore de l'AS Saint-Etienne s'est engagé en faveur de l'En Avant Guingamp. À l'âge de 27 ans, le milieu offensif a estimé que toutes les conditions y étaient réunies pour réussir une belle saison 2020-21.

"La Bretagne, ça vous gagne"

"Je suis convaincu que les conditions peuvent être réunies ici à Guingamp pour repartir de l’avant, et pour être le plus concentré à atteindre la performance qu’on s’est fixée. Sachant la qualité de l’effectif, des installations et du public ici, je voulais venir à Guingamp", a ainsi déclaré le joueur dans la dernière édition du quotidien Ouest-France, avant d'expliquer avoir été séduit par le fait de retrouver la Bretagne, une région qu'il connaît bien pour avoir évolué à Rennes.

"J’apprécie la Bretagne, la mentalité des Bretons. C’est l’idéal pour retrouver la sérénité et la confiance. La Bretagne, ça vous gagne ! Pour un footballeur, un environnement, où lui et sa famille se sentent bien et sereins, lui permet d’être concentré et de donner le meilleur de lui-même", a-t-il ajouté, déterminé.