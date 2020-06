L'épidémie de coronavirus a retardé leur couronnement de trois mois, mais les hommes de Jürgen Klopp n'ont besoin que de six points supplémentaires pour être assurés du titre en Premier League, lorsque la saison reprendra officiellement à compter du 17 juin.



Alors que Liverpool a été impressionnant cette saison, surfant sur sa victoire en Ligue des Champions l'été dernier, Gundogan, milieu de terrain de Manchester City, reconnaît que les Reds ont établi de nouvelles normes en termes de cohérence et dit que City s'est rendu coupable d'avoir laissé trop de points en route.

Le milieu de terrain a déclaré à la publication turque 'Fanatik' : "Nous avons été laissés pour compte dans la course au titre cette saison en Premier League. Nous ne pouvions pas montrer un effet comme les deux dernières saisons. Que nous jouions du bon football ou que nous jouions de bons matchs, il y a des points que nous avons simplement perdus. Liverpool est arrivé à ce niveau sans perdre beaucoup de points, nous avons perdu beaucoup de points, donc la différence a augmenté."

Gundogan a joué un rôle de premier plan dans l'équipe de Guardiola depuis qu'il a quitté Dortmund pour City en 2016. Le joueur de 29 ans a également eu le privilège de jouer sous Klopp au Westfalenstadion, et il considère les deux hommes comme les "deux meilleurs professeurs" du football mondial.

"Jürgen Klopp et Pep Guardiola sont les deux meilleurs professeurs du monde", a déclaré Gundogan. "Quatre ans se sont écoulés avec Klopp. Un professeur que j'aime beaucoup. Il crée un esprit d'équipe incroyable et motive incroyablement les footballeurs. Pep est à un niveau tactique très élevé. Un enseignant qui veut connaître tous les détails du jeu (...) Leurs styles sont différents, mais les deux ont beaucoup de succès. Bien qu'ils soient très différents, ils sont tous les deux les deux meilleurs professeurs du monde pour l'instant", a estimé l'Allemand. Un duo qui fait le bonheur des amateurs de football anglais, et qui s'apprête à reprendre dans quelques jours !